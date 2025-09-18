Landkreis-Politik glaubt nicht an das Aus der ICE-Strecke Ulm-Augsburg: „Wir kämpfen dafür“

Wann genau der erste ICE auf der Neubaustrecke über Günzburg nach Ulm oder Augsburg fährt, da will sich keiner festlegen. Erst recht nicht nach den aktuellen Entwicklungen. Doch dass es passieren wird, daran hat der Günzburger Landrat Hans Reichhart (CSU) keine Zweifel. Er sagt im Gespräch mit unserer Redaktion, er werde weiterhin dafür kämpfen, dass Ulm-Augsburg kommt. Doch nutzt dieser Kampf, wenn schlicht „die dafür nötigen Mittel fehlen“, so wie es aus den neuesten Dokumenten des Verkehrsministeriums hervorgeht? Es klingt paradox: Es fehlt Geld, obwohl sich der Staat massiv verschuldet. 500 Milliarden Euro beträgt das Sondervermögen für Infrastruktur und trotzdem ist auf einmal kein Geld da für Straßen und Schienen? Es geht im Hintergrund wohl um das Gerangel, um den harten Verteilungskampf der Milliarden für die Projekte. Wie der Landkreis Günzburg auf die Nachricht reagiert.
Landkreis Günzburg
