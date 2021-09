Illerrieden

Rollstuhl-Rugby in Illerrieden: Zwischen Rammbock und Teamgeist

Am 18. September geht für die Donauhaie Illerrieden die Bundesliga-Saison los.

Plus Die Donauhaie Illerrieden spielen Rollstuhl-Rugby, eine Sportart für Personen mit Behinderung, die dynamisch und spannend ist. Mit einem Problem hat sie zu kämpfen.

Von Maximilian Sonntag

Erst vor Kurzem gingen die Paralympischen Spiele in Tokio zu Ende. Athletinnen und Athleten mit körperlicher Beeinträchtigung kämpften in verschiedenen Sportarten um Edelmetall. Auch im Rollstuhl-Rugby wurden Medaillen verteilt. Diese Disziplin ist in der breiten Öffentlichkeit allerdings kaum bekannt, dabei vereint sie Dynamik, Taktik und Härte gleichermaßen. Im Landkreis Neu-Ulm gibt es einen Verein, der genau diese Sportart betreibt: die Donauhaie Illerrieden. Wie Rollstuhl-Rugby funktioniert, worauf es ankommt und mit welchem Problem der Sport zu kämpfen hat.

