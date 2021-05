Hund beißt Jugendlichen in Illertissen

Ein freilaufender Hund hat in Illertissen einen Jugendlichen gebissen. Dabei wurde der junge Mann leicht verletzt. Die Hundehalterin ist bisher unbekannt.

Ein Jugendlicher ist in Illertissen von einem freilaufenden Hund in den rechten Unterschenkel gebissen worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Samstagabend gegen 20 Uhr auf dem Gehweg des Haldenwegs. Die bislang unbekannte Hundehalterin konnte erst verspätet auf ihr Tier einwirken. Es erfolgte kein Austausch der Personalien, obwohl der Jugendliche leichte Verletzungen erlitt. Die Polizei Illertissen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)

