Wegen Corona: Behörden machen dicht

Viele öffentliche Einrichtungen im Landkreis Neu-Ulm sind ab dieser Woche nur noch telefonisch oder per Mail erreichbar. Ein Überblick.

Nach und nach gehen überall die Türen zu: Wegen der Entwicklung der Coronakrise sind ab dieser Woche viele öffentliche Einrichtungen nur noch per Telefon oder Mail erreichbar.

Corona: Rathäuser schränken Publikumsverkehr ein

Stadtverwaltungen: Die Stadt Illertissen hat das Rathaus sowie alle städtischen Einrichtungen bis einschließlich 19. April für den Publikumsverkehr geschlossen. Der Dienstbetrieb der Stadtverwaltung wird aufrechterhalten, Bürgeranliegen werden weiterhin telefonisch und per E-Mail bearbeitet. Für dringende und unaufschiebbare Angelegenheiten bestehe die Möglichkeit, telefonisch Termine zu vereinbaren. Die Ansprechpartner sind auf der städtischen Homepage unter www.illertissen.de/ansprechpartner ersichtlich. Betroffen von der Schließung sind alle öffentlichen Gebäude und Freizeitanlagen wie Jugendhaus, Schulen, Sporthallen, Sport- und Spielplätze, Jugendfreizeitanlage und das Nautilla, Bauhof, Verkehrsüberwachung, städtisches Museum, Volkshochschule, Musikschule Dreiklang und Aussegnungshallen. Aufgrund der aktuellen Situation wird auch die Bürgersprechstunde bis 20. April ausgesetzt.

Auch das Rathaus Nersingen hat ab sofort seine Öffnungszeiten stark eingeschränkt. Die Gemeindeverwaltung bearbeitet die Dienstleistungen vorrangig nur noch schriftlich oder elektronisch. Dringende persönliche Vorsprachen sollen vorab telefonisch vereinbart werden. Die Entscheidung über die persönliche Vorsprache erfolgt durch den zuständigen Fachbereich. Diese Regelung gilt vorerst bis Sonntag, 19. April. Die für Donnerstag, 19. März im Rathaus geplante Energieberatung der Regionalen Energieagentur entfällt ebenfalls. Der nächste reguläre Termin im Mai sei terminmäßig bereits ausgebucht. Der nächste Beratungstermin findet voraussichtlich am Donnerstag, 25. Juni, statt.

Das Rathaus in Bellenberg ist ab sofort bis einschließlich 17. April geschlossen. Anliegen der Bürger werden nach Möglichkeit telefonisch oder per Mail bearbeitet. In dringenden Fällen kann, nach telefonischer Absprache, ein persönlicher Termin vereinbart werden.

Das Weißenhorner Rathaus ist bereits seit Beginn dieser Woche, bis einschließlich 19. April, nur eingeschränkt geöffnet. Die Stadt bearbeitet die Dienstleistungen vorrangig nur noch schriftlich oder elektronisch. Bei Unaufschiebbarkeit der Angelegenheit wird ein persönlicher Termin vereinbart. Telefonisch ist die Stadt Weißenhorn erreichbar unter der Nummer 07309/840.

Wer Kontakt mit Infizierten hatte, darf nicht ins Rathaus

Eingeschränkte Öffnungszeiten gelten auch im Rathaus Babenhausen. Bürgermeister Otto Göppel bittet die Bürgerinnen und Bürger aus Babenhausen und den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft, nur noch in dringenden und unaufschiebbaren Angelegenheiten ins Rathaus zu kommen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind während der regulären Öffnungszeiten anwesend und telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Wer Kontakt mit einer mit dem Corona-Virus infizierten Person hatte, sich in den vergangenen zwei Wochen in einem Gebiet aufgehalten hat, in dem das Virus sich ausgebreitet hat, oder Anzeichen einer Infektion verspürt, sollte auf keinen Fall das Rathaus betreten. Die für den 31. März in Babenhausen und für den 7. April in Klosterbeuren geplanten Bürgerversammlungen finden zu einem späteren Zeitpunkt statt.

Abgesagt sind vorerst auch sämtliche Außensprechtage des Bezirks Schwaben – der nächste wäre am 7. April im Landratsamt Neu-Ulm gewesen.

Finanzamt: Der Sprechtag des Finanzamts Neu-Ulm am Montag, 30. März, im Adlernebengebäude neben dem Rathaus in Illertissen entfällt ersatzlos. Die Sprechtage am 27. April, 25. Mai und 29. Juni sollen vorerst wie geplant stattfinden. Aktuelle Information werden auf der Internetseite des Finanzamts Neu-Ulm (www.finanzamt-neu-ulm.de) veröffentlicht.

Krankenkassen schließen Geschäftsstellen

Krankenkassen: Die AOK Bayern schließt ab Mittwoch, 18. März, bis auf Weiteres ihre Geschäftsstellen für Kundenbesuche. Alle weiteren Kontaktkanäle stünden weiterhin zur Verfügung: Telefon, E-Mail, Post und über das Onlineportal „Meine AOK“. Aufgrund der Ausbreitung der Corona-Epidemie hat auch die KKH Kaufmännische Krankenkasse ab Dienstag bundesweit ihre Servicestellen geschlossen, erklärt Cenk Bakir vom KKH-Serviceteam in Ulm. „Für unsere Kunden sind wir weiterhin gut erreichbar über Telefon, E-Mail und Internet.“

Gericht: Beim Landgericht Memmingen wird im Einzelfall geprüft, welche Verhandlungen und Termine verschoben werden können. Es obliegt den Richtern im Rahmen der richterlichen Unabhängigkeit, über die Durchführung von Sitzungen zu entscheiden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Servicenummer für das Jobcenter

Jobcenter: Die Agentur für Arbeit hat sich dazu entschieden, in den Jobcentern wie in Neu-Ulm persönliche Beratungsgespräche vorübergehend auf das unumgängliche Maß zu beschränken. Beate Reize, Geschäftsführerin des Jobcenters Neu-Ulm, informiert darüber, dass auch Vorsprachen beim Jobcenter auf das erforderliche Mindestmaß reduziert werden. Kundenanliegen können unter den bekannten Telefonnummern geklärt werden. Darüber hinaus wird empfohlen, verstärkt per E-Mail Kontakt aufzunehmen oder soweit vorhanden den Online-Zugang über Jobcenter digital zu nutzen. Telefonisch zu erreichen ist das Jobcenter Neu-Ulm unter 0731/1759 430. Unternehmen, die Information und Beratung zum Thema Kurzarbeitergeld benötigen, erreichen die Agentur für Arbeit entweder über ihre bekannten Ansprechpartner im Arbeitgeber-Service oder unter der 0800/4 5555 20 (Service-Hotline für Arbeitgeber).

Amt für Landwirtschaft: Im Zuge der vorbeugenden Maßnahmen zur Reduzierung der Gefahr der Corona-Virus-Übertragung ersucht das AELF Krumbach alle Landwirte, Beratungsanfragen gegenwärtig nur noch telefonisch oder elektronisch an die Sachbearbeiter zu stellen. Die Besprechungstermine zur Mehrfachantragstellung sollten momentan grundsätzlich nur noch telefonisch zu den bereits vereinbarten Terminen wahrgenommen werden. Falls es zwingend erforderlich sein sollte, wird ein persönliches Gesprächsangebot vereinbart. (rjk/az)

