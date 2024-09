Babenhausen Benefiz Beats: Das sollten Festival-Besucher wissen

Die Idee hatte Klaus Götsch schon wenige Wochen nach dem verheerenden Hochwasser Anfang Juni. Der Inhaber des Film- und Tonstudios G-Punkt in Babenhausen hat die Flut selbst zwar schadlos überstanden. Er sagt aber: „Es ist mir wichtig, denen zu helfen, die stark betroffen waren und immer noch mit den Folgen zu kämpfen haben.“ Weil er als Produzent, Sprecher und Musiker viele Kontakte zu Musikern und zu Menschen hat, die in der Eventplanung tätig sind, stellt er vom Freitag, 27., bis Sonntag, 29. September, ein dreitägiges Benefiz-Festival auf die Beine. Dass er das binnen zehn Wochen schafft, daran zweifelte der eine oder andere in der Marktgemeinde lange Zeit. Kritik an den Plänen blieb nicht aus. Nun steht der Startschuss kurz bevor, über 200 freiwillige Helferinnen und Helfer packen am Wochenende an. Wir haben das Wichtigste für die Besucherinnen und Besucher von „Benefiz Beats Babenhausen“ auf dem Areal des Reit-, Fahr- und Zuchtvereins zusammengefasst.

Der Freitag: Am ersten Abend des Festivals wird eine „Ballermann-Party“ gefeiert. Moderatoren und DJs des deutschlandweit sendenden „Ballermannradio“ führen durch das Programm. Klaus Götsch sagt: „Wenn uns nun noch der Wettergott hold sein sollte, holen wir ein originales Stück Mallorca, Leichtigkeit und Partylaune ins Reitstadion.“ Einlass ist um 17 Uhr. Ab 18 Uhr steht Anny auf der Bühne, die sonst im Megapark auftritt. Danach folgen Milla Pink (19 bis 19.45 Uhr), der Bierkapitän (20 bis 20.30 Uhr), DJ Pascy (20.45 bis 21.45 Uhr) und von 22 bis 22.45 Uhr Geier Sturzflug. Letztere hatten ihre größten Hits mit „Bruttosozialprodukt“ und „Pure Lust am Leben“. Sänger und Saxofonist Carlo von Steinfurt sagt: „Es ist eigentlich schade, dass wir oft auf diese zwei Songs reduziert werden, weil wir doch so viel mehr zu bieten haben.“ Nach der Kult-Band aus den Zeiten der Neuen Deutschen Welle folgen Alpenteufel (23 bis 23.30 Uhr), Marry (23.45 bis 0.15 Uhr) und Engel B. & DJ Pedro (0.30 bis 2 Uhr).

Die Band Corvus Corax auf der Rabenbühne in Landsberg. Am Wochenende spielen die Berliner in Babenhausen. Foto: Torsten Jordan

Der Samstag: Einlass ist ab 14 Uhr. „Bis spät in die Nacht kommen alle Freunde handgemachter Live-Musik voll auf ihre Kosten. Von Country über Rock’ n’ Roll, den klassischen Big-Band-Sound bis zu Heavy Metal, Cover-Rock und Mittelaltermusik dürfte für jeden etwas dabei sein“, sagt Götsch. Das Programm: 14 bis 14.45 Uhr Country Boys, 15.10 bis 15.55 Uhr City Swingtett, 16.20 bis 17.05 Uhr The Flames, 17.30 bis 18.15 Uhr Slipped Disc, 18.40 bis 19.25 Uhr Groundlift Band, 19.50 bis 20.35 Uhr Tyrant, 21 bis 22 Uhr Schreyner und Hermann Rarebell, 22.45 bis 0 Uhr Corvus Corax, 0.25 bis 1 Uhr Maximilian Jäger. Besonders freut sich Götsch über das Engagement von Corvus Corax, der wohl bekanntesten Mittelalterband Deutschlands, die zum Beispiel auch in Wacken oder beim Southside Festival auftritt.

Der Sonntag: Geplant ist ein Familientag, ein großes Fest für alle, die beim Hochwasser im Juni tatkräftig und ausdauernd geholfen haben. Einlass ist ab 10.30 Uhr. Der Tag startet mit einem ökumenischen Gottesdienst, anschließend ist Frühschoppen mit der Laubener Blasmusik. Um 13 Uhr gibt es einen „Fußball-Talk“ mit Sportreporter Stefan Schmidt und ehemaligen Bundesliga-Profis wie Thorsten Legat, David Odonkor und Manni Bender. Die örtlichen Kindergärten, der Kinderschutzbund Memmingen und der Kreisjugendring Unterallgäu bieten ein buntes Programm für Kinder.

Eintritt: Der Eintritt zum Festival ist an allen drei Tagen grundsätzlich frei. Um freiwillige Spenden an den Eingängen zum Gelände wird aber gebeten, denn der Erlös kommt den Hochwasser-Opfern in Babenhausen zugute. Götsch erklärt: „Es soll aber jeder nur so viel spenden, wie es ihm gerade möglich ist.“ Schließlich sei der Grundgedanke, dass auch betroffene Familien und Firmen drei Tage lang abschalten und Spaß haben können. „Und sie haben momentan vielleicht nicht so viel Geld übrig“, meint er weiter.

Parkplätze: Rund 750 kostenlose und ausgeschilderte Parkplätze gibt es rund um das Reitstadion. Bei Bedarf stellt die Firma SFB ihren Parkplatz zur Verfügung. Von dort aus sind es zu Fuß circa zehn Minuten bis zum Festival-Gelände. Der Organisator und die Marktgemeinde bitten Einheimisch aber zugleich, wenn möglich zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu kommen.

So wird das Wetter am Wochenende in Babenhausen

Das Wetter: Laut aktueller Prognose könnte es am Freitagabend gewittern, am Samstag droht leichter Regen. Am Sonntag soll es trocken bleiben. Alles bei Temperaturen um die 14 Grad. Götsch bleibt gelassen, meint: „Ich gebe auf Wetterberichte sowieso nicht mehr so viel.“ Generell ist „Benefiz Beats Babenhausen“ als Open-Air-Event ausgelegt. Im Reitstadion werden neben einer 30 Meter langen Bar auch einzelne Pavillons aufgestellt, die im schlimmsten Fall Schutz vor Regen bieten. Außerdem gibt es ab Abreitplatz ein kleines Verpflegungszelt mit Sitzmöglichkeiten.