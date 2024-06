Babenhausen

vor 17 Min.

Von Normalität ist Babenhausen nach dem Hochwasser noch weit entfernt

In Babenhausen begannen am Tag nach der großen Überschwemmung die ersten Aufräumarbeiten.

Plus Vollgelaufene Keller, Blaualgen im Badeweiher und hohe Schadensummen: Babenhausen ist weiterhin damit beschäftigt, die Hochwasser-Folgen zu bewältigen.

Von Thomas Vogel

Gut drei Wochen nach dem dramatischen Hochwasser ist die Marktgemeinde Babenhausen weiterhin mit der Bewältigung der Folgen beschäftigt. Die vollgelaufenen Keller seien mittlerweile allesamt leergepumpt, vermeldet Bürgermeister Otto Göppel. Nicht überall war dies zeitnah möglich gewesen, da aufgrund des hohen Grundwasserstands sonst Schäden am Gebäude gedroht hätten. Die Öltanks, in die teilweise Schmutzwasser eingedrungen sei, seien hingegen noch nicht überall abgepumpt. Mit den Folgen werden die Menschen noch länger zu kämpfen haben.

Woran die Gemeinde noch laboriert, sind Kanäle, in die Kies und Schlamm eingedrungen war. Nun drohten wegen der verringerten Kapazitäten an einigen Stellen Rückstaus. Lösbar sei das nervige Problem „auf die Schnelle“ nicht, bittet Göppel um Geduld. Ein Auftrag an eine Fachfirma zum Durchspülen sei zwar erteilt, doch diese komme vor lauter Anfragen gar nicht mehr hinterher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen