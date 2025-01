Anwohner äußern Bedenken an geplantem Neubau am Mühlbach

Fast zwei Stunden lang hat der Marktgemeinderat Babenhausen bei seiner Sitzung am Mittwochabend über ein Bauvorhaben am Mühlbach beraten. Weil nach der öffentlichen Auslegung der Entwürfe mehrere Behörden und auch Anwohner ihre Stellungnahmen abgegeben hatten, musste das Gremium einige Beschlüsse fassen. Insbesondere die Fraktion der Freien Wähler (FW) wies dabei auf inhaltliche Unstimmigkeiten in den Beschlüssen hin.

