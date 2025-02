In Kirchhaslach räumt die AfD ab, überraschende Zahlen in Reichau

So hoch wie diesmal war die Wahlbeteiligung schon lange nicht mehr. Bundesweit gaben gemäß vorläufigem Ergebnis 82,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme bei der Bundestagswahl am 23. Februar ab, in Bayern waren es 84,5 Prozent. Einige Gemeinden im Nordwesten des Kreises Unterallgäu schüttelten sie locker ab: In Boos wählten am Sonntag 90,9 Prozent, in Oberschönegg sogar 91 Prozent. Ein Blick auf Ergebnisse und Hochburgen.

Die CSU und ihr Kandidat Florian Dorn setzten sich fast überall im neuen Wahlkreis Memmingen–Unterallgäu durch. Im gesamten Gebiet der VG Babenhausen holte Dorn 44,8 Prozent der Stimmen, der Zweitstimmenanteil lag bei 39,8 Prozent. In Boos kam Dorn auf 40,1 Prozent und die CSU auf 38,5 Prozent. Fast überall landete die AfD auf Rang zwei. Die Ausnahme bildet einmal mehr Kirchhaslach, wo die AfD schon bei vergangenen Wahlen abräumte. Bei der Bundestagswahl 2017 waren es 22,3 Prozent der Zweitstimmen, bei der Landtagswahl 2018 19,5 Prozent, bei der Bundestagswahl 2021 17,9 Prozent und bei der Landtagswahl 2023 31,2 Prozent. Diesmal legte die extrem rechte Partei weiter zu, sie kam auf 38,3 Prozent. Kirchhaslach ist damit schwabenweit die einzige Kommune, in der sich die AfD auf Rang eins landete. Einmal mehr zeigt sich aber auch dort, dass sich verhältnismäßig wenige Anhängerinnen und Anhänger dieser Partei für die Briefwahl entscheiden: Hier war die Aufteilung der Stimmen zwischen AfD und CSU nahezu umgekehrt.

Hohe Wahlbeteiligung in der VG Babenhausen und Boos

Die CSU indes war im Babenhauser Teilort Klosterbeuren am stärksten, hier holte sie 50,5 Prozent der Stimmen und Direktkandidat Dorn landete bei 51,9 Prozent. Auf Gemeindeebene in der VG Babenhausen holten die Christsozialen ihr bestes Ergebnis in Winterrieden (48,1 Prozent der Zweistimmen). Die SPD (neun Prozent), (6,6 Prozent) und lInke (41, Prozent) hatten in Babenhausen ihre Hochburgen – wenn man das mit Blick auf die Werte so nennen darf. Die Freien Wähler kamen in Kirchhaslach auf ihr bestes Zweistimmenergebnis (7,5 Prozent) und die FDP holte in Egg an der Günz die meisten Zweistimmen (5,4 Prozent).

In Boos erreichte die CSU 38,5 Prozent, die AfD kam auf 25,6 Prozent. SPD, Grüne (jeweils 7,5 Prozent) und Freie Wähler (7,3 Prozent) landeten fast gleichauf. Spannend ist der Blick auf den Teilort Reichau. Dort war die CSU ähnlich stark wie auf Gemeindeebene, die AfD schnitt mit 18,1 Prozent aber deutlich schwächer ab. Dafür waren SPD (10,1 Prozent) und Grüne (12,2 Prozent) zweistellig und die Freien Wähler schnitten nur knapp schlechter ab (9,6 Prozent).