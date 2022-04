Babenhausen

18:00 Uhr

Autounfall mit verletztem Kind: Wird die kritische Stelle künftig sicherer?

Plus Am Gänsberg in Babenhausen hat sich vor Ostern ein Unfall ereignet, bei dem ein Kind verletzt wurde. Die Verkehrssituation in der Straße soll auf den Prüfstand.

Von Sabrina Karrer

Vor Ostern ist ein neunjähriges Kind in Babenhausen bei einem Unfall verletzt worden. Der Bub rannte laut Polizei auf die Straße Gänsberg und wurde von einem vorbeifahrenden Kleinwagen erfasst. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Bereich, in dem sich der Unfall ereignet hat, galt schon zuvor als kritisch. Wird er nun sicherer?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen