Theatergruppe Schmiere bringt „Das nächste Stück“ auf die Bühne

Vor einem Jahr hat die Theatergruppe Schmiere mit ihrer musikalischen Reise „Wurzelwerk“ die Aufführungen zurückliegender Jahre Revue passieren lassen. Heuer geht der Blick der motivierten Akteurinnen und Akteure nach vorn: Mit „Das nächste Stück“ zeigen sie, in ein Schauspiel verpackt, wie ein Schmiere-Musical entsteht. Angefangen bei der Ideenfindung über die Entwicklung von Texten, Musik und Rollenverteilung bis hin zu Bühnenbildern und Technik, bieten die leidenschaftlichen Laien-Schauspielerinnen und -Schauspieler ihrem Publikum einen Blick hinter die Kulissen. Gleichzeitig bereiten sie es schon auf das Musical vor, das im Jahr 2025 auf die Bühne gebracht wird.

Im Theater am Espach in Babenhausen feiert das Stück am Samstag Premiere

Der Premierenvorhang im Theater am Espach öffnet sich am Samstag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr. Weitere Aufführungen finden am Samstag, 2. November, 19.30 Uhr, am Sonntag, 3. November, 18 Uhr, am Samstag, 9. November, 19.30 Uhr, am Sonntag, 10. November, 18 Uhr, am Samstag, 16. November, 19.30 Uhr, am Sonntag, 17. November, 18 Uhr und am Samstag, 23. November, 19.30 Uhr statt.

Der Kartenvorverkauf ist im Babenhauser Schreibwarengeschäft „bei Elke“ oder über www.schmiere.de möglich. Der Einlass im Theater am Espach und die Abendkasse sind jeweils 30 Minuten vor den Aufführungen geöffnet.