Bemerkenswerte Reise zum "Wurzelwerk" der Babenhauser Theatergruppe Schmiere

Plus Die Akteure bringen eine musikalische Rückschau auf erfolgreiche Musicals der zurückliegenden Jahre zur Aufführung. Bei der Premiere gibt es viel Applaus.

Themen, die berühren und zum Nachdenken anregen, einfallsreich verpackt in mitreißende Musik, treffende Texte und Choreografien. Mit solch spannenden Mischungen bereichert die Theatergruppe Schmiere seit mehr als zwei Jahrzehnten regelmäßig das kulturelle Leben in Babenhausen und der Umgebung. Nach zahlreichen gelungenen Aufführungen hat sich die motivierte Gruppe heuer auf die Suche nach ihren Ursprüngen gemacht. Mit "Wurzelwerk" ist eine musikalische Reise entstanden, die einige Musicals der zurückliegenden Jahre aufleben lässt.

"Weil sie erden, Halt und Stabilität geben, können Wurzeln gerade in heutigen turbulenten Zeiten etwas Wertvolles sein", sagte Andreas Wildermuth, der gemeinsam mit seiner Frau Ellen sowie Martin Braunmiller und Matthias Schmidt für die Spielleitung verantwortlich zeichnet. Zusammen mit rund 20 Akteuren, einer acht Personen umfassenden Band, einem Choreografie-Team sowie vielen Helferinnen und Helfern hinter der Bühne bringen sie eine Aufführung auf die Bühne, die ununterbrochen fasziniert. Wertet man die Begeisterung und den Applaus des Premierenpublikums im vollen Espach-Theatersaal als Gradmesser, so hat "die Schmiere" wieder einen Volltreffer gelandet.