Wie geht es an der Krumbacher Straße 13 in Babenhausen weiter?

Im Gebäude an der Krumbacher Straße 13 in Babenhausen werden momentan noch Kinder betreut. Die Gemeinde nutzt diese Übergangslösung, bis die neue Kindertagesstätte auf dem Schlossgelände fertig ist. Im Mai soll der Umzug stattfinden. Und wie geht es dann an der Krumbacher Straße weiter? Damit hat sich der Marktgemeinderat unlängst befasst. Denn eine Anfrage ging im Rathaus ein.

Demnach können sich Interessenten vorstellen, in den Räumen im Obergeschoss ein Fitnessstudio für Fitness- und Gesundheitsdienstleistungen und zum Verkauf von Produkten auf rund 250 Quadratmetern zu eröffnen. Das geht aus einer Bauvoranfrage hervor. Der Marktrat zeigte sich grundsätzlich offen für eine solche Nutzung des Gebäudes. Allerdings mit Vorbehalten.

Babenhauser Marktrat fordert Nachweis der geplanten Betriebszeiten

Mitglieder des Gremiums forderten eine genaue Beschreibung des geplanten Betriebs samt Öffnungszeiten. Das sei von Interesse, um Lärm abschätzen zu können, den zum Beispiel an- und abfahrende Autos verursachen, sagte Kay-Uwe Bertram ( CSU). Die Bauwerber sollen die Einhaltung des Lärmschutzes in einem Bauantrag nachweisen.

Apropos Autos: Auch Stellplätze waren ein Thema. Bei 250 Quadratmetern Fläche wären für das Fitnessstudio sieben Stellplätze notwendig, sagte Bürgermeister Otto Göppel (CSU). Der Marktrat möchte einen "Gesamtstellplatznachweis", in welchem auch alle anderen Nutzungen des Gebäudes ersichtlich sind.

Bauamtsleiterin Julia Fuchs informierte darüber, dass parallel noch eine zweite Anfrage im Rathaus einging und zur Prüfung vorliege - für eine Gaststätte und eine Spielhalle im Erdgeschoss des besagten Gebäudes. Diese kam jedoch zu kurzfristig, um sie in der aktuellen Sitzung zu behandeln. (stz)

