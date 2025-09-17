Bewerberforum kommt wieder – warum eine andere Idee trotz Bedarf scheitert

Das Bewerberforum in Illertissen hat sich etabliert, seit Jahren stellen sich Unternehmen den angehenden Absolventinnen und Absolventen aus dem Schulzentrum vor, der nächste Termin für Anfang Februar steht schon fest und die Zahl der Anmeldungen ist bereits hoch. Doch die Firmen haben nicht nur Mühe, Nachwuchs zu finden. Auf vielen Ebenen vielen Arbeits- und Fachkräfte. Ein Jobforum für Leute, die schon länger im Beruf stehen, sollte Abhilfe schaffen. Es fällt aus – obwohl es keine Zweifel am Bedarf gibt.

