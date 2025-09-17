Icon Menü
Bewerberforum in Illertissen findet in Februar statt – Jobforum scheitert trotz großem Bedarf an Fachkräften

Illertissen

Bewerberforum kommt wieder – warum eine andere Idee trotz Bedarf scheitert

Eine, zwei oder drei Messen für Einsteiger und Berufstätige in Illertissen? Unternehmen wollen auf sich aufmerksam machen, doch es gibt eine Hürde.
Von Sebastian Mayr
    •
    •
    •
    Das Bewerberforum im Illertisser Schulzentrum ist etabliert und wird wieder stattfinden. Zusätzlich soll es künftig eine Informationsveranstaltung für Leute geben, die schon länger im Beruf stehen.
    Das Bewerberforum im Illertisser Schulzentrum ist etabliert und wird wieder stattfinden. Zusätzlich soll es künftig eine Informationsveranstaltung für Leute geben, die schon länger im Beruf stehen. Foto: Maximilian Sonntag (Archivbilder)

    Das Bewerberforum in Illertissen hat sich etabliert, seit Jahren stellen sich Unternehmen den angehenden Absolventinnen und Absolventen aus dem Schulzentrum vor, der nächste Termin für Anfang Februar steht schon fest und die Zahl der Anmeldungen ist bereits hoch. Doch die Firmen haben nicht nur Mühe, Nachwuchs zu finden. Auf vielen Ebenen vielen Arbeits- und Fachkräfte. Ein Jobforum für Leute, die schon länger im Beruf stehen, sollte Abhilfe schaffen. Es fällt aus – obwohl es keine Zweifel am Bedarf gibt.

