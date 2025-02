Cannabis, aber legal: So läuft der Anbau bei der „High Society Donau-Iller“

Überwachungskameras an der Außenwand, massive Stahlgitter vor den Fenstern: Hinter diesem gut gesicherten, aber doch unscheinbaren Gebäude am Ortsrand von Kirchberg an der Iller (Landkreis Biberach) verbirgt sich kein Gefängnis. Das verrät die Pflanzerde, die sich in der Einfahrt säckeweise auf Europaletten stapelt. Das Logo mit Hanfblatt auf dem Briefkasten. Der süßliche Grasgeruch, der durch die offenstehende Haustür nach draußen schleicht – verursacht von hunderten Hanfpflanzen im Gebäudeinneren, die bereits zu blühen begonnen haben. Ein Rundgang über die Plantage des Cannabis Social Clubs (CSC) „High Society Donau-Iller“.

Sophia Krotter

