Täter nach Überfall auf Sparkasse weiter auf der Flucht: Polizei sucht Zeugen

Maskierte Männer haben vor zwei Wochen die Sparkasse in Dietenheim überfallen. Die Täter sind weiter auf der Flucht. Gesucht wird jetzt ein bestimmter Autofahrer.

Der bewaffnete Überfall auf die Sparkasse in Dietenheim ist nun schon zwei Wochen her. Zwei Männer hatten am Donnerstagabend, 20. Juli, mit einer Pistole und einem Messer Angestellte bedroht, Geld erbeutet und waren anschließend geflüchtet. Die Täter sind immer noch freiem Fuß.

Um den Fall aufklären zu können, haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag einen Zeugenaufruf gestartet. Gesucht wird unter anderem der Fahrer eines hellen BMW. Darüber hinaus haben die Ermittler folgende Fragen:

In der Nähe des Tatortes befanden sich zahlreiche Lokalitäten, die zur Tatzeit gut besucht waren. Die Polizei fragt nun: Wer hat Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht und die Täter bereits vor dem Betreten des Geldinstitutes sowie nach dem Verlassen des Gebäudes beobachtet?

Einer der Flüchtigen rannte nach der Tat auf die Straße vor einen hellen BMW , vermutlich weiß oder silber. Das Fahrzeug war in der Königstraße unterwegs und musste stark abbremsen. Die Polizei bittet den BMW-Fahrer sich zu melden.

Wer hat in seinem Umfeld etwas über die Tat gehört?

Überfall auf Sparkasse in Dietenheim: Täter flüchteten in Richtung Illertissen

Wie berichtet, haben am Abend des 20. Juli zwei maskierte Männer gegen kurz vor 18 Uhr die Sparkasse an der Ecke Königstraße/Pfarrstraße betreten. Sie bedrohten einen Angestellten mit einer Pistole und einem Messer und forderten die Bankmitarbeiter auf, Geld in eine mitgeführte Tasche zu verstauen. Diesen Forderungen kamen die Angestellten nach. Die Täter flüchteten mit der Beute zu Fuß an der Kirche vorbei in Richtung Illertissen. Die Höhe der Beute war zunächst unklar.

Die Polizei suchte sofort mit mehreren Streifen und Zivilfahrzeugen nach den Tätern, auch ein Polizeihubschrauber und benachbarte Dienststellen aus Bayern waren eingesetzt. Der Einsatz sorgte in Dietenheim für einiges Aufsehen. Die Fahndung verlief aber erfolglos. Außer den Mitarbeitenden befanden sich auch Kunden in der Filiale. Verletzt wurde niemand. Ein Sprecher der Sparkasse Ulm nannte das Verhalten des Personals "vorbildlich".





Die Kriminalpolizei Ulm hatte die Täter anhand von Zeugenaussagen kurz nach der Tat folgendermaßen beschrieben:

etwa 1,80 Meter groß

sportliche Figur

schwarze Oberbekleidung

schwarze Handschuhe

Einer der Täter soll eine Maske mit Totenkopfabbild getragen haben. Die Männer sollen deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/1880 bei der Polizei zu melden. (AZ/krom)