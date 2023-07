Dietenheim

Überfall auf Sparkasse versetzt Dietenheim erneut in Aufregung

Die Sparkasse in Dietenheim ist am Donnerstagabend überfallen worden. Die Täter sind auf der Flucht.

Plus Mit Messer und Pistole erbeuten zwei maskierte Männer Geld und flüchten. Wieder herrscht Aufregung in Dietenheim. Dabei sind Banküberfälle eigentlich aus der Mode.

Von Wilhelm Schmid, Wilhelm Schmid, Michael Kroha

Es ist ein friedlicher Donnerstagabend in Dietenheim. Nach dem Wirbel um einen aggressiven Asylbewerber, Gerüchten um einen Angriff auf zwei Buben und eine aufsehenerregende Festnahme soll wieder Ruhe einkehren. Bürgermeister Christopher Eh ist mit Rathausmitarbeitenden beim Feierabend-Radeln unterwegs. Die Grundschule feiert ihr Sommer-Abschlussfest. Doch plötzlich klingelt beim Bürgermeister das Handy, bei den Eltern treffen Textnachrichten ein. Ein Hubschrauber schwebt über der Stadt und Polizeiautos fahren vor.

Kurz vor 18 Uhr sind zwei Männer, bewaffnet mit einem Messer und einer Pistole, aus der Sparkasse gestürmt. Der Banküberfall versetzt die Dietenheimer einmal mehr diese Woche in Aufregung. Die hat sich auch am Freitagvormittag noch nicht gelegt. Kein Wunder, einen solchen Vorfall hat es in der Region schon lange nicht mehr gegeben.

