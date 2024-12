Neuer Anbau der Dietenheimer Sporthalle ist eröffnet

Die Fanfare „Olympic Spirit“ tönte aus den Lautsprechern, als zahlreiche Kinder und Jugendliche am Samstagnachmittag in die Dietenheimer Sporthalle einmarschierten und Fähnchen schwenkend die „Adventsgala“ des TSV eröffneten. Dass Veranstaltungen dieser Art künftig in noch größerem und schönerem Rahmen ablaufen können, wurde anschließend gefeiert: Der lang erwünschte Sporthallen-Anbau mit neuem Foyer wurde zu Beginn der Vorführungen eröffnet.

Der Neubau sei „ein wahrhaft gelungener Schritt in die Zukunft“, freute sich Bürgermeister Christopher Eh in seiner Begrüßungsansprache. Dessen Notwendigkeit sei allgemein bekannt gewesen, denn bisher habe es bei Veranstaltungen an Möglichkeiten gefehlt, den Gästen eine angemessene Bewirtung bieten zu können. Die Sporthalle habe nun nicht nur funktional gewonnen, sondern auch in der Außenansicht einen deutlichen Mehrwert erhalten.

Durch neuen Aufzug hat die Sporthalle in Dietenheim nun einen barrierefreien Zugang

Der neu eingebaute Aufzug gewährt ab jetzt einen barrierefreien Zugang, womit „ein starkes Zeichen für Inklusion und Zusammenhalt in unserer Stadt“, laut Bürgermeister Eh gegeben sei. Insgesamt, so Eh weiter, seien 1,3 Millionen Euro in die Erweiterung der Halle investiert worden, wozu das Land Baden-Württemberg einen Zuschuss in Höhe von 600.000 Euro geleistet hat.

Lob und Dank des Bürgermeisters galt deshalb allen Beteiligten, vom Architekten Stefan Graf über die Zuschussgeber bis zur Stadtverwaltung, den größtenteils einheimischen Handwerksbetrieben und den Haupt-Nutznießern – dem TSV und den Schulen – für ihr Verständnis für die Einschränkungen während der Bauzeit.

Parkplätze vor der Dietenheimer Sporthalle werden 2025 neu gestaltet

Und es bleibt „spannend“, betonte der Bürgermeister abschließend: „Schon im nächsten Jahr werden die Parkplätze vor der Halle neu gestaltet und mit einer Photovoltaikanlage überdacht. Diese Anlage wird künftig klimaneutralen Strom für unsere Schulgebäude auf dem Campus östlich des Promenadewegs liefern – ein weiterer Schritt in eine nachhaltige Zukunft.“

Architekt Stefan Graf bescheinigte allen, die zum Gelingen des 1,3-Millionen-Projektes beigetragen hatten, eine äußerst angenehme und bestens gelungene Zusammenarbeit. Weil die heute üblichen Schlüssel-Chips klein und kaum zu sehen seien, übergab er symbolisch einen großen gebackenen Schlüssel an Bürgermeister Christopher Eh, die Konrektorin der Gemeinschaftsschule, Evi Franken, und den Vorsitzenden des TSV Dietenheim, Manfred Maurer.

Ein buntes Programm an Sportvorführungen von den jüngsten Nachwuchsturnerinnen und -turnern bis zu ambitionierten Präsentationen von Jugendlichen verschiedenster Sportarten schloss sich an und wurde vom äußerst zahlreich erschienenen Publikum mit viel Beifall bedacht.