Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

"Evi's Wolle und Mode" in Vöhringen wird unter neuer Inhaberin zu „Herzensträume Kreativwerkstatt“

Vöhringen

Mit 60 Jahren einen Herzenstraum erfüllt: "Evi's Wolle und Mode" in Vöhringen ist jetzt „Kreativwerkstatt“

Das Geschäft „Evi‘s Wolle und Mode“ in Vöhringen wird nach seiner Schließung weitergeführt. Die neue Inhaberin wirbt ideenreich um alte und neue Kundschaft.
Von Ursula Katharina Balken
    • |
    • |
    • |
    Stricken, Nähen, Dekorieren sind die Passionen, die Sonja Stegmeyer pflegt. Sie will kreativ sein und ihre Kundschaft daran teilhaben lassen im neuen Geschäft "Herzensträume Kreativwerkstatt."
    Stricken, Nähen, Dekorieren sind die Passionen, die Sonja Stegmeyer pflegt. Sie will kreativ sein und ihre Kundschaft daran teilhaben lassen im neuen Geschäft "Herzensträume Kreativwerkstatt." Foto: Ursula Katharina  Balken

    Das alteingesessene Geschäft an der Memminger Straße stellt sich mit neuem Namen vor: „Herzensträume Kreativwerkstatt.“ Dieser Name ist Programm. Denn Sonja Stegmeyer erfüllt sich mit Übernahme der Verkaufsräume von „Evi‘s Wolle und Mode“ in Vöhringen einen Lebenstraum und hat daraus ein kleines Einkaufsparadies gemacht. Es ist keine leichte Aufgabe, 400 Quadratmeter Verkaufsfläche attraktiv einzurichten. Die Lösung fand sie in der Aufteilung der Fläche in kleine Einkaufsinseln. Glasvitrinen, offen und geschlossen, verschieden förmige Regale aus Holz und Metall offerieren Schmuck, kleine Extras für Kinder, Schals, aber auch Wäsche und Nachtkleidung. Ein Hauptakzent liegt auf der großen Auswahl an Wolle. Eine Kundin, gerade mit dem Kauf von Wolle beschäftigt, verleiht dem neuen Ambiente das Prädikat „gemütlich.“

    Genau das wollte Stegmeyer, „ein Einkaufserlebnis schaffen.“ Dazu trägt auch das Angebot in den verschiedensten Stoffarten bei, dazu bunte Zierbänder und vor allem die heiß begehrten Kurzwaren, die heutzutage allenfalls noch spärlich in Supermärkten zu haben sind. Erweitert hat Stegmeyer das Sortiment an aktuellem Modeschmuck, schicken Einkaufstaschen, Kosmetikartikeln, feinen Öle und Spirituosen sowie Teesorten. Breiten Raum nehmen Wohnaccessoirs ein wie Kissen und mit liebenswürdigen Kleinigkeiten, die die Wohnung gemütlich machen. Dazu zählen auch Vasen und Leuchter.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden