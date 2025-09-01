Mit 60 Jahren einen Herzenstraum erfüllt: "Evi's Wolle und Mode" in Vöhringen ist jetzt „Kreativwerkstatt“

Das alteingesessene Geschäft an der Memminger Straße stellt sich mit neuem Namen vor: „Herzensträume Kreativwerkstatt.“ Dieser Name ist Programm. Denn Sonja Stegmeyer erfüllt sich mit Übernahme der Verkaufsräume von „Evi‘s Wolle und Mode“ in Vöhringen einen Lebenstraum und hat daraus ein kleines Einkaufsparadies gemacht. Es ist keine leichte Aufgabe, 400 Quadratmeter Verkaufsfläche attraktiv einzurichten. Die Lösung fand sie in der Aufteilung der Fläche in kleine Einkaufsinseln. Glasvitrinen, offen und geschlossen, verschieden förmige Regale aus Holz und Metall offerieren Schmuck, kleine Extras für Kinder, Schals, aber auch Wäsche und Nachtkleidung. Ein Hauptakzent liegt auf der großen Auswahl an Wolle. Eine Kundin, gerade mit dem Kauf von Wolle beschäftigt, verleiht dem neuen Ambiente das Prädikat „gemütlich.“



Genau das wollte Stegmeyer, „ein Einkaufserlebnis schaffen.“ Dazu trägt auch das Angebot in den verschiedensten Stoffarten bei, dazu bunte Zierbänder und vor allem die heiß begehrten Kurzwaren, die heutzutage allenfalls noch spärlich in Supermärkten zu haben sind. Erweitert hat Stegmeyer das Sortiment an aktuellem Modeschmuck, schicken Einkaufstaschen, Kosmetikartikeln, feinen Öle und Spirituosen sowie Teesorten. Breiten Raum nehmen Wohnaccessoirs ein wie Kissen und mit liebenswürdigen Kleinigkeiten, die die Wohnung gemütlich machen. Dazu zählen auch Vasen und Leuchter.

