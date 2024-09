FV Illertissen zeigt sich völlig unbeeindruckt

Mit einem sehr souveränen 3:0-Sieg bei der Spvgg Greuther Fürth bestätigte der FV Illertissen, dass er die erste Saisonniederlage in der bayerischen Fußball-Regionalliga vor etwas mehr als einer Woche gegen Schweinfurt bestens verdaut hat. Das hatte sich schon am Dienstag beim 3:0-Pokalsieg angedeutet. Die Stellungnahme des Fürther Trainers Leonhard Haas beschreibt die Überlegenheit und die imponierende Leistung des FVI treffend: „Ich bin selten froh, wenn der Abpfiff kommt. Aber diesmal war ich froh. Denn ich hatte nie das Gefühl, dass wir irgendwie noch einmal zurück ins Spiel kommen könnten.“

Lediglich in der Anfangsphase hatten die Illertisser Probleme. Leander Popp, einer der vier eingesetzten Fürther Zweitligaspieler, tauchte schon in der 1. Minute allein vor Markus Ponath auf, scheiterte aber am FVI-Torhüter. Doch spätestens nach dem 1:0 für die Illertisser durch Milos Cocic nach einer guten Viertelstunde (16.) war Illertissen Chef im Ring. Die Führung wäre schon in der 5. Minute möglich gewesen, als Tobias Rühle allein durchlief und etwas zu ungenau quer spielte, sodass Yannick Glessing nicht mehr richtig zum Schuss kam. Der Illertisser Torjäger war aber dann Ausgangspunkt für das 2:0 seiner Mannschaft. Seine Hereingabe in der 20. Minute wurde genau vor die Füße von Gökalp Kilic abgewehrt und der hämmerte die Kugel aus 16 Metern zum 2:0 in den Winkel. Die Gastgeber mussten mit ansehen, wie die Illertisser trotz des schon klaren Vorsprungs auf das 3:0 drängten. Tobias Rühle hatte in der 27. Minute eine weitere gute Möglichkeit, er blieb aber an Torhüter Jan Mottl hängen.

FV Illertissen gewinnt bei der SpVgg Greuther Fürth

Wie zu Beginn des Spiels, so waren die Hausherren mit Anpfiff zur zweiten Hälfte kurzzeitig besser im Spiel, aber dann folgten mehrere gute Möglichkeiten der wieder dominanten Illertisser, Milos Cocic machte in guter Position wenige Meter vor dem Tor einen Haken zu viel (53.), Gökalp Kilic donnerte wenig später(61.) den Ball an die Latte. Auch Yannick Glessing hätte erhöhen können, doch er verzog nach seinem Spurt in den Strafraum. Dafür nützte in der 75. Minute der eingewechselte Luis Pfaumann Glessings Rückpass und traf trocken ins kurze Eck zum 3:0.

Trainer Holger Bachthaler war somit hochzufrieden mit der runden Vorstellung seiner Mannschaft: „Bis auf die ersten fünf bis zehn Minuten, in denen wir ein wenig Probleme hatten, haben wir es richtig gut gemacht. Wir haben die erste Halbzeit dominiert und zwei sehr schön herausgespielte Tore erzielt. Auch in der zweiten Halbzeit haben wir noch die eine oder andere Chance liegen lassen. Aber dennoch ein Riesenkompliment an die Jungs, die bei nicht gerade einfachen Platzverhältnissen richtig guten Fußball und hinten auch wieder zu Null gespielt haben. Deswegen sind wir natürlich sehr froh, dass wir die drei Punkte gegen einen guten Gegner mit nach Illertissen nehmen können.“

FV Illertissen: Ponath – Gölz (80. Udogu), Neuberger, Jürgensen, Fundel – Cocic (75. Pfaumann), Kilic, Vochatzer, Zeller (87. Jeck) – Glessing (87. Kopf), Rühle (52. Helmer).