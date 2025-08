Arbeiten für neue Fußgängerinsel am Sendener Schulzentrum starten am Montag

Nachdem die Bauarbeiten am Sendener Schulzentrum an vielen Stellen mittlerweile abgeschlossen sind, verlagern sie sich nun größtenteils auf die Straße: Um die Verkehrslage an der schulnahen Kreuzung zwischen Lange Straße, Grundweg, Bachstraße und Holsteinerstraße zu entschärfen – und vor allem für Kinder, Fußgängerinnen und Radfahrer sicherer zu machen – soll unter anderem im Grundweg eine Fußgängerinsel entstehen. Auch eine neue Ampel, die näher an der Kreuzung gelegen ist, wird in der Langen Straße gebaut. Sie soll die Anlage gegenüber der Mittelschule ersetzen.

Annemarie Rencken

89250 Senden

Schulzentrum