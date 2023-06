Senden

Kreuzung am Schulzentrum Senden wird jetzt durch Ampeln gesichert

An der Kreuzung Bachstraße/Grundweg/Holsteiner Straße/Lange Straße in Senden soll eine Querungshilfe für Fußgänger und Radler mitsamt Ampel entstehen.

Plus Eigentlich träumen alle von einem Kreisverkehr an der Langen Straße/Bachstraße. Doch da diese Lösung nicht machbar ist, wird die Situation nun für Fußgänger verbessert.

Von Carolin Lindner

Die Kreuzung am Schulzentrum in Senden ist verkehrstechnisch ein Problem – und wird es voraussichtlich auch bleiben. Denn die optimale Lösung gäbe es zwar, sie ist aber nicht umsetzbar. Mit einer Ampel und einer Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer soll nun ein wenig Abhilfe geschaffen werden.

Seit vielen Jahren will die Stadt Senden die Kreuzung Lange Straße/Bachstraße/Grundweg/Holsteinerstraße verbessern. Jetzt, wo das Schulzentrum vergrößert wird, kommt die Debatte wieder auf. Zuletzt hatte der Stadtrat im Dezember vergangenen Jahres eine Lösung gesucht – doch die gestaltet sich schwierig. Das Positive sei, dass die derzeit vorfahrtsgerichtete Kreuzung keinen Unfallschwerpunkt darstelle, fasste es Michael Preuß vom Verkehrsplanungsbüro Modus Consult zusammen. Dennoch sei es "keine einfache Kreuzung" wegen der vielen verschiedenen Verkehrsteilnehmer, die natürlich alle andere Interessen und Sicherheitsbedürfnisse haben. Schon vorher stand fest: Die Optimallösung wäre ein Kreisverkehr. Dieser bringt nicht nur die größtmögliche Sicherheit für Radler und Fußgänger, sondern entlastet auch Autofahrer, die links abbiegen wollen und derzeit lange stehen. Auch ein Verkehrsgutachten bescheinigt dieser Variante den ersten Platz. Das Problem: Sie ist nicht realisierbar, weil Grundstücke fehlen. Die Stadt bräuchte Privatgrund, doch die Eigentümer haben kein Interesse am Verkauf. Diesen Stand nannte Manuel Haas von der Stadtverwaltung auf Nachfrage in der jüngsten Stadtratssitzung.

