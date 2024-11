Katholiken dürfen wählen: Warum der Kirchenverwaltungsrat so wichtig ist

Die Zuständigkeiten einer Kirchenverwaltung (KV) sind manchen vielleicht nicht bekannt oder werden unterschätzt. Dabei sind sie umfangreich und anspruchsvoll. Als Organ der katholischen Kirchengemeinden und Kirchenstiftungen tragen sie Verantwortung für finanzielle, wirtschaftliche und rechtliche Angelegenheiten. Ihre Kompetenzen reichen von der Finanzverwaltung, dem Instandhalten ihrer Gebäude bis hin zu Personalangelegenheiten und Veranstaltungen. Das Gremium setzt sich aus Haupt- und Ehrenamtlichen zusammen. Letztere werden am 24. November in der Diözese Augsburg neu gewählt. „Ich möchte gerne Verantwortung übernehmen und mich auch weiterhin in der Gestaltung der Kirche vor Ort einbringen“, sagt Maximilian Zanker. Der 19-Jährige aus Herrenstetten ist einer der Kandidierenden.

