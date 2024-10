Stühlerücken in der evangelischen Christuskirche in Illertissen und bayernweit

In Illertissen und bayernweit werden am Sonntag, 20. Oktober, in der evangelischen Kirche die Kirchenvorstände gewählt. Das geschieht im Sechsjahresturnus, sodass es für den voriges Jahr zugezogenen Pfarrer Daniel Städtler in der Illertisser Christusgemeinde die erste KV-Wahl ist. Er ist gespannt, was der Sonntag alles bringen wird. 2860 evangelische Christinnen und Christen sind an die Urnen gerufen. Sie wählen in der Versöhnungskirche in Altenstadt nach Gottesdienstende (Beginn 9 Uhr) bis 12 Uhr und im Jochen-Klepper-Haus in Illertissen nach Gottesdienstende (Beginn 10.15 Uhr) bis 16 Uhr. Städtler bekam schon erste Briefwahleingänge und erinnert, die Wahlausweise nicht zu vergessen.

