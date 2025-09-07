Icon Menü
Junge Menschen feiern Glauben und Gemeinschaft beim Jubilee-Festival in Illertissen

Illertissen

Beim Jubilee-Festival im Kolleg feiern junge Leute ihren Glauben

Beim spirituellen Treffen in Illertissen teilen junge Menschen ihre Glaubenserfahrungen. Bei persönlichen Schilderungen wird es emotional.
Von Regina Langhans
    Rund 200 Menschen kamen beim Jubilee-Festival im Illertisser Kolleg zusammen. Foto: Regina Langhans

    Über 200 junge Menschen haben am Wochenende das Kolleg der Schulbrüder in eine Art spirituellen Ort verwandelt: mit Gebet, Gesang, persönlichen Geschichten, Eucharistiefeier und vor allem einem freundschaftlichen Umgang miteinander. Organisiert wurde die dreitägige Veranstaltung mit Übernachtungsmöglichkeit von der Jugend 2000 Augsburg und Rottenburg-Stuttgart. Für viele war es ein fröhliches Wiedersehen, sei es nach ihrer gemeinsamen Romfahrt zur Feier des Heiligen Jahres oder nach Treffen in Marienfried bei Pfaffenhofen oder Prayer-Sessions in Schemmerhofen.

