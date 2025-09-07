Beim Jubilee-Festival im Kolleg feiern junge Leute ihren Glauben

Über 200 junge Menschen haben am Wochenende das Kolleg der Schulbrüder in eine Art spirituellen Ort verwandelt: mit Gebet, Gesang, persönlichen Geschichten, Eucharistiefeier und vor allem einem freundschaftlichen Umgang miteinander. Organisiert wurde die dreitägige Veranstaltung mit Übernachtungsmöglichkeit von der Jugend 2000 Augsburg und Rottenburg-Stuttgart. Für viele war es ein fröhliches Wiedersehen, sei es nach ihrer gemeinsamen Romfahrt zur Feier des Heiligen Jahres oder nach Treffen in Marienfried bei Pfaffenhofen oder Prayer-Sessions in Schemmerhofen.
Illertissen
