Beim Jubilee-Festival im Kolleg feiern junge Leute ihren Glauben

Über 200 junge Menschen haben am Wochenende das Kolleg der Schulbrüder in eine Art spirituellen Ort verwandelt: mit Gebet, Gesang, persönlichen Geschichten, Eucharistiefeier und vor allem einem freundschaftlichen Umgang miteinander. Organisiert wurde die dreitägige Veranstaltung mit Übernachtungsmöglichkeit von der Jugend 2000 Augsburg und Rottenburg-Stuttgart. Für viele war es ein fröhliches Wiedersehen, sei es nach ihrer gemeinsamen Romfahrt zur Feier des Heiligen Jahres oder nach Treffen in Marienfried bei Pfaffenhofen oder Prayer-Sessions in Schemmerhofen.

Regina Langhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89257 Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis