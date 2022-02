Patenschaft zwischen Kellmünz und der Ulmer Kaserne ist erneuert

Plus Die Patenschaft der Kellmünz und der Wilhelmsburgkaserne Ulm besteht seit über 30 Jahren. Nun wurde sie erneuert. Bürgermeister Michael Obst sieht darin große Chancen.

Seit 30 Jahren besteht die Patenschaft der Marktgemeinde Kellmünz mit der Patenkompanie der Wilhelmsburgkaserne Ulm bereits. Nun wurde die intensiv gelebte Verbindung mit der erneuten Patenschaftsübergabe untermauert. Bürgermeister Michael Obst sieht in der langjährigen Patenschaft eine Chance, Zivilgesellschaft und Bundeswehr wieder näher miteinander zu verbinden.