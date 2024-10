Greuther Theater in Kirchhaslach: Ein Juwelenraub sorgt für Turbulenzen im Kloster

Wer hätte gedacht, dass es in Kirchhaslach ein Kloster gibt? Es liegt auf einem Hang mit angrenzender Schlucht und dient als Zufluchtsort für verkrachte Existenzen. Als auch noch zwei Juwelenräuber notgedrungen in die Abtei flüchten müssen, bringen sie das zuvor eher ruhige Klosterleben gehörig durcheinander. Wer das miterleben möchte, sollte die neue Aufführung des Greuther Theaters besuchen. Mit „Der Juwelenpriester“ bringen die Akteure in gewohnt humorvoller Weise ununterbrochen Turbulenzen und Spaß auf die Bühne des Bürgerheims.

