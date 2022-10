Kirchhaslach

vor 49 Min.

Das Greuther Theater bietet Wellness für die Lachmuskeln

Nach der langen Corona-Zwangspause lassen die Akteure des Greuther Theaters in der Komödie "Wellness mit Nebenwirkungen" von Matt Sommer ihrer Spielfreude freien Lauf.

Plus Im Stück "Wellness mit Nebenwirkungen" lassen die Akteure in Kirchhaslach ihrer Spielfreude freien Lauf. Im Mittelpunkt der Szenerie: Ein pinker Büstenhalter.

Von Claudia Bader Artikel anhören Shape

Ein Wellnessurlaub als Geburtstagsgeschenk klingt nach Verwöhnprogramm und Erholung. Doch wenn sich das gewählte Wellnesshotel in unmittelbarer Nähe eines Nachtklubs befindet, muss sich das Geburtstagskind auf einiges gefasst machen. Vor allem, wenn der Ehemann beim heimlichen Besuch des Lokals den Büstenhalter einer Tänzerin entwendet. Da sind konfuse und amüsante Szenen geradezu vorprogrammiert. Die Akteure des Greuther Theaters in Kirchhaslach meistern sie bestens. Nach der langen Corona-Zwangspause lassen sie ihrer Spielfreude in der Komödie "Wellness mit Nebenwirkungen" von Matt Sommer freien Lauf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen