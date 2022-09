Freudenberger und die Überraschungsnachricht: Warum eigentlich nicht?

Lokal Der Landrat des Kreises Neu-Ulm möchte seinen Arbeitsplatz in den Landtag verlegen. "Überaus legitim", findet das unser Autor. Folgt nun ein CSU-Personalkarussell?

In ihrer Ausbildung lernen Journalisten, dass das Wichtigste an den Anfang einer Meldung gehört. Als berühmtes Gegenbeispiel wird dabei gerne eine legendäre Meldung über das Attentat auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau im Jahre 1914 herangezogen, das immerhin den Ersten Weltkrieg auslöste. Darin geht es ausführlich um beschwerliche Umstände dieser Reise, erst im vorletzten Satz steht, dass beide von Kugeln getroffen wurden, im letzten dann, dass sie kurz darauf starben. In ähnlich umständlichem Stil gehalten war die Presserklärung, welche der CSU-Kreisverband am Dienstagvormittag verbreitete. Darin wird erst einmal der scheidenden Landtagsabgeordneten Beate Merk gedankt, ebenso dem Bezirksrat Herbert Pressl, der sich nicht mehr zur Wahl stellen will, dann wird ausführlich beschrieben, wie ein Kandidat gefunden werden soll. Erst im letzten Absatz steht beinahe versteckt das Entscheidende: Landrat Thorsten Freudenberger möchte genau jener Kandidat werden. Das ist immerhin eine zu diesem frühen Zeitpunkt ziemlich überraschende Nachricht.

