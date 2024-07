Kritik kam nur von Andreas Lanwehr: „Mir persönlich gefällt der Standort nicht, weil es an dieser Stelle dann gequetscht ist.“ Der Mann von den Freien Wählern schlug vor, den Anbau auf der Fläche des Spielplatzes zu errichten und diesen anderswo neu zu bauen. So könne man die Schule bei Bedarf abermals erweitern. Martin Maslowski und die kommissarische Schulleiterin Anja Rothdach erwiderten, dann reiche die Pausenhoffläche nicht aus. Der Architekt verwies zudem durch die Vorteile für die Inklusion am derzeit geplanten Standort. Eine zusätzliche Erweiterung wäre auf dem Areal der Hausmeisterwohnung denkbar. Bischof-Ulrich-Grundschule braucht zusätzlichen Platz für 411 Kinder

Illertissen will einen Anbau für schätzungsweise 6,3 Millionen Euro für die Ganztagsbetreuung errichten. Eine wegweisende Entscheidung fällt anderswo.