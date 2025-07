Kultur in Vöhringen: Stadt verzeichnet einen erfreulichen Zuwachs bei den Abos

Mit einer erfreulichen Nachricht hat der Vöhringer Kulturreferent Volker Drastik das neue Programm bis Ende des Jahres präsentiert. Dieses beinhaltet drei Abonnementsveranstaltungen, die anderen vier fallen ins kommende Jahr. Das Angebot kommt gut an: Aktuell gibt es 400 Abonnenten und Abonnentinnen. "Das ist die sechstbeste Zahl in den vergangenen 33 Jahren nach Eröffnung des Wolfgang-Eychmüller-Hauses", sagt Drastik. Der Statistik ist außerdem zu entnehmen, dass es 21 Prozent mehr sind in den zwei Jahren, seit Drastik das Amt als Kulturreferent übernommen hat. Den Anstieg begründet er mit den „günstigen Abo-Preisen".



Diese werden allerdings in der kommenden Theatersaison leicht erhöht, in jeder Kategorie des Saales sind es fünf Euro mehr. Und das sieht so aus: In der ersten Kategorie beträgt der neue Abo-Preis für sieben Veranstaltungen 165 Euro (2024: 160 Euro), in der zweiten Kategorie kostet das Abo künftig 120 Euro (2024: 115 Euro). Mit diesem Kurs verfolgt die Stadt die Strategie, dass Kultur sich preislich nicht in oberen Regionen bewegen soll, sondern auch für Normalverdienerinnen und -verdiener erschwinglich sein soll. "Kultur ist ein Stück Lebensqualität", sagte Bürgermeister Michael Neher einmal.

