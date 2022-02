Sollten Kirchen Impfungen anbieten? Die Meinungen gehen auseinander

Plus Die Gebetsstätte Marienfried bekam Hasspost. Während sich der Illertisser Pfarrer solidarisch mit Impfaktionen zeigt, sieht Dekan Martin Straub das auch kritisch.

Beim Thema Corona-Impfung prallen Ansichten aufeinander, die nicht gegensätzlicher sein könnten. Wie rau der Ton dabei werden kann, haben auch Kirchenvertreter erfahren müssen, in deren Räumen Impfaktionen durchgeführt wurden. Jüngstes Beispiel ist Pfarrer Georg Alois Oblinger von der Gebetsstätte Marienfried in Pfaffenhofen. Aber auch der evangelische Ulmer Dekan Ernst-Wilhelm Gohl hatte nach einer Impfaktion im Münster im Dezember einiges an anonymer und wenig freundlicher Post bekommen.