Umfrage im Landkreis Neu-Ulm: Wie soll Ihr Christbaum aussehen?

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Daran erinnern die zahlreichen Christbaummärkte in der Region, die womöglich schon vor dem ersten Advent ihr Geschäft eröffnet haben: Fichte, Tanne, lieber künstlich oder einfachheitshalber gar kein Baum? Und wer es besonders mit der Tradition hält, stellt sich auch noch die Frage nach dem passenden Schmuck. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Wie soll Ihr Christbaum aussehen?

