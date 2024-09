Regionalwerke versprechen Erfolg – und sind der vielleicht einzige sinnvolle Weg

Oft und gern betonen Ulmer Gemeinderätinnen und -räte, welchen Anteil die florierenden Stadtwerke am Funktionieren und am Wohlstand der Stadt tragen. Ulm hält 96 Prozent der Anteile an den SWU, der Rest gehört der Stadt Neu-Ulm. Die Stadtwerke sind schon lange eine zentrale organisatorische Säule beider Städte – und sie sind nicht nur dort Stromanbieter. Kommunen in den Kreisen Neu-Ulm und Unterallgäu wollen Regionalwerke gründen. Sie wollen mit der Energieerzeugung anfangen, weitere Aufgaben könnten folgen. Die Ideen sind erfolgversprechend. Und womöglich sind sie sogar der einzige sinnvolle Weg.

