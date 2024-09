Ulm erhält 27 Millionen Euro Förderung für Erweiterung und Kauf neuer Straßenbahnen

Die Verkehrstochter der Stadtwerke Ulm-Neu-Ulm (SWU hat bereits im Oktober 2020 sechs zusätzliche Straßenbahnfahrzeuge des Typs Avenio M von der Firma SIEMENS für gut 18,6 Millionen Euro bestellt. Geliefert wurden die Fahrzeuge im Jahr 2022 und 2023. Nun plant die SWU alle 18 Avenio-Fahrzeuge in den Jahren 2026 bis 2028 zu verlängern.

Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung wurden die beiden endgültigen Förderbescheide durch Staatssekretärin Elke Zimmer vom Verkehrsministerium des Landes Baden-Württemberg an die SWU übergeben.

Die neuen Fahrzeuge wurden im Rahmen einer Optionsvereinbarung beschafft, wodurch die SWU nun insgesamt 18 Avenios in ihrem Fuhrpark hat. Alle 18 Fahrzeuge sollen für die Verbesserung des Angebotes zusätzlich um gut zehn Meter verlängert werden, was eine Steigerung von 38 Prozent in der Fahrgastkapazität jedes Fahrzeuges bedeutet.

Viel Geld vom Land für SWU aus Ulm-Neu-Ulm

Die Anschaffung der sechs neuen Fahrzeuge wird vom Land Baden-Württemberg mit rund 7,7 Millionen Euro und die geplante Verlängerung der Avenio-Straßenbahnfahrzeuge mit rund 19,2 Millionen Euro großzügig gefördert, was jeweils knapp 40 Prozent der Gesamtinvestition ausmacht.

Klaus Eder, Geschäftsführer der SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH,: „Diese Investition ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung einer zukunftsfähigen Mobilität in unserer Region. Wir sind stolz darauf, dass wir dank der Förderung des Landes die Mobilitätswende aktiv mitgestalten können.“

Jürgen Späth, Leiter Schienenfahrzeuge der SWU Verkehr GmbH, ergänzte: „Die neuen Avenio M-Fahrzeuge sind modern, zukunftssicher, sehr verlässlich und technologisch auf dem neuesten Stand. Sie sind ein Gewinn für unsere Fahrgäste und für die gesamte Region. Dass sie baugleich zu den schon vorhanden 12 Fahrzeugen sind, erleichtert die Instandhaltung der Fahrzeuge sehr. Auch die Fahrzeugverlängerung setzt das bestehende Fahrzeugkonzept fort. Nur weil der Avenio von vorneherein modular geplant ist, ist die Verlängerung um zwei Module vergleichsweise einfach möglich.“ (AZ)