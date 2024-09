Besuch in Loket: Goethes Spuren inspirieren zu tollen Freundschaften

Es sind die kleinen Gesten, eine große Zuvorkommenheit und überhaupt, dass während des dreitägigen Besuchs der Illertisser Delegation in der tschechischen Partnerstadt Loket/Elbogen alles wie am Schnürchen lief, was die 25-jährige Freundschaft ausmacht. Die größte Überraschung kam aber zum Abschied: Bürgermeister Zdeněk Bednář sagte, alle seien Gäste der Stadt Loket, welche den finanziellen Aufwand übernehme. Zur 15. Goethewanderung in Verbindung mit dem Gegenbesuch von etwa 20 Teilnehmenden anlässlich des Jubiläums der 1999 geschlossenen Städtepartnerschaft haben sich rekordverdächtig viele aus Loket dazugesellt. Jana Motliková, Stadträtin und Vorsitzende des tschechischen Partnerschaftsvereins, hatte 120 beschriftete Buttons für die Wandernden anfertigen lassen. Diese hatten nicht ausgereicht.

Regina Langhans