Mehr Rock, mehr Kindertheater: Wie Vöhringen sein Kulturprogramm erweitert

Dem „vielfachen Wunsch nach Kindertheater“ kommt das Vöhringer Kulturamt jetzt nach. „Wir wollen zusätzlich zum Kulturabonnement jetzt verschiedene Konzerte, Ausstellungen und Kindertheater anbieten“, teilt Kulturchef Volker Drastik mit. Für die Premiere am Dienstag, 25. März, um 15 Uhr ist die Theatercompagnie „Die Stagejumpers“ engagiert worden und führt das Theaterstück „Ratte Ratzig und der Leuchtturm“ auf.

Zusätzlich dazu sind die Kindertagesstätten der Stadt Vöhringen am Mittwochvormittag, 26. März, eingeladen und können das Stück in zwei weiteren Aufführungen besuchen. Dazu sagt Drastik: „Diese Vorstellungen sind nicht für die Allgemeinheit gedacht. Mir war es aber wichtig, dass wir zusätzlich zu den vielfach angebotenen Figurentheatern auch Rollenspiele für alle Kinder anbieten.“

Theaterstück „Ratte Ratzig und der Leuchtturm“ wird mehrmals in Vöhringen aufgeführt

Die Leitung der Stagejumpers – die Bühnenspringer – liegt bei Ingrun Kubin. Sie ist Schauspielerin und Theaterpädagogin der Theatercompagnie aus Rottenburg. Die Stagejumpers sind mit zwei Theaterstücken für Kinder unterwegs – „Ratte Ratzig sieht rot“ und „Ratte Ratzig und der Leuchtturm“ – und unterhalten damit nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien und Österreich.

Karten für das Kindertheater gibt es im Städtischen Kulturamt, Wannengasse 17 oder an der Tageskasse ab 14.30 Uhr.

Am 22. März tritt die Rockband „Heaven in Hell“ im Vöhringer Kulturzentrum auf

Auch dem Anliegen, mehr Rockmusik nach Vöhringen zu bringen, kommt das Kulturamt nach: Am Samstag, 22. März, um 20 Uhr, tritt die Rockband „Heaven in Hell“ auf. Die Hälfte der Karten, so Drastik, ist bereits verkauft.

Die Tickets gibt es ebenfalls im städtischen Kulturamt in der Wannengasse 17 und bei allen Reservix-Vorverkaufstellen.