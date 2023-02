Neu-Ulm/Vöhringen

18:00 Uhr

Insekten im Brot? So funktioniert das Backen mit dem "Superfood"

Plus Insekten auf dem Teller sind noch eine absolute Ausnahme. Ein Unternehmer aus Neu-Ulm will das ändern. So hat unser Backversuch mit Insekten geklappt.

Von Rosaria Kilian

Viele Menschen hadern mit dem Gedanken, ihren Speiseplan um Würmer und Käfer zu erweitern. Doch fragt man Marco Schebesta, einen jungen Unternehmer aus Neu-Ulm, spräche einiges dafür. Und auch die Europäische Union hat vor einigen Wochen zwei neue Insektenarten, nämlich Hausgrillen und Buffalowürmer, als Lebensmittel zugelassen. Veronika Beck aus Vöhringen ist Hobbybäckerin und testet für unsere Redaktion, ob man aus dem proteinreichen Superfood ein schmackhaftes Brot backen kann.

