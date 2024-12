Wieso haben die Fernwärme-Arbeiten in Ay so lange gedauert?

Es ist eine Baustelle, die Senden deutlich länger beschäftigt hat, als eigentlich vorgesehen: Weil die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) in Ay Fernwärmeleitungen verlegten, staute sich der Verkehr in der Hauptstraße und am Kreisverkehr zur Ulmer Straße und Schulstraße – und das teils massiv. Da immer nur eine Fahrbahn benutzt werden konnte, gab es hier zwar keine Vollsperrung. Dafür allerdings funktionierte die Verkehrsregelung durch Ampeln zu Hauptverkehrszeiten nur begrenzt gut: Schon Mitte Mai berichtete Stadtrat und Zweiter Bürgermeister Bernd Bachmann (SPD), dass er an dieser Stelle bereits etwa 15 Minuten im Stau stand und sich die Verkehrsbeeinträchtigung bis zum Rewe in Illerkirchberg zog. Auch mehrere Monate später hatte sich an diesen langen Staus nicht viel geändert, wie ein Ehepaar aus Illerkirchberg unserer Redaktion mitteilte.

