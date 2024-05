Senden

06:02 Uhr

So planen die SWU den Fernwärme-Ausbau in Senden

Zwischen Inhofer-Kreuzung und Hauptstraße wollen die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm ab 2025 in der Kemptener Straße in Senden Fernwärmeleitungen verlegen.

Plus Richtung Ay staut es sich bereits und auch die Kemptener Straße ist ab 2025 betroffen: Wie sich die Fernwärme-Arbeiten auf den Verkehr in Senden auswirken.

Von Annemarie Rencken

In den kommenden Jahren wird in Senden viel gebaut – das ist bekannt. Während viele der Bauvorhaben am Schulzentrum, wie etwa die neue Dreifachturnhalle oder der Anbau an der Wirtschaftsschule, in den nächsten Monaten abgeschlossen sind, geht es mit dem Umbau des Bahnhofsumfelds erst 2025 richtig los. Glasfaser wird verlegt und nebenbei soll Senden Schritt für Schritt ans Fernwärmenetz angeschlossen werden. Teilweise sind die Fernwärme-Arbeiten hierbei schon in vollem Gange: Projektentwicklerin Lisa Kienzle informierte den Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung nun über den aktuellen Stand der Pläne der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) bei diesem Thema.

Seit Anfang Mai müssen Autofahrerinnen und Autofahrer in Senden zu bestimmten Uhrzeiten bereits Geduld mitbringen: Noch bis Freitag, 26. Juli, kann in Ay, wie berichtet, bei einem Teil der Ulmer Straße und Hauptstraße nur eine Fahrbahn genutzt werden, Ampeln regeln den Verkehr. Eine Vollsperrung kann so zwar vermieden werden, mittags funktioniert das wohl auch relativ gut, aber besonders zu den Hauptverkehrszeiten staut es sich dort. Davon kann zum Beispiel der Stadtrat und Zweite Bürgermeister Bernd Bachmann ( SPD) berichten: Etwa 15 Minuten stand er nach eigenen Angaben an dieser Stelle bereits im Stau, bis zum Rewe in Illerkirchberg zog sich die Verkehrsbeeinträchtigung.

