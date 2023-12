Senden

vor 54 Min.

Stadt Senden will 7,4 neue Stellen schaffen: Wozu es mehr Personal braucht

Plus 2024 wird die Zahl der städtischen Beschäftigten in Senden wohl weiter steigen. Der Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung spielt dabei auch eine Rolle.

Von Annemarie Rencken

Schon im laufenden Jahr hat die Stadt Senden neue Stellen aufgebaut, 2024 wird das Personal voraussichtlich noch weiter aufgestockt. Der städtische Hauptausschuss hat sich in seiner jüngsten Sitzung dafür ausgesprochen und empfiehlt dem Stadtrat, den neuen Stellenplan 2024 zu beschließen. Konkret geht es um 7,4 weitere Stellen, was bei der Stadtverwaltung zusätzliche Kosten in Höhe von knapp einer halben Million Euro verursachen würde.

Nötig sind diese zusätzlichen Stellen vor allem, weil der Betreuungsbedarf für Kinder überall steigt. So muss etwa die offene Ganztagsbetreuung an der Grundschule Wullenstetten um eine neunte Gruppe erweitert werden. Auch im Kindergarten in Ay gibt es eine Gruppe mehr.

