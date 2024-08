Totopokal: FV Illertissen erledigt Pflichtaufgabe in Aystetten souverän

Souverän erledigte Regionalligist FV Illertissen seine Pflichtaufgabe in der ersten Runde des bayerischen Totopokals. Mit 4:0 wurde beim Landesliga-Aufsteiger Cosmos Aystetten gewonnen. Trainer Holger Bachthaler hatte im Vergleich zum letzten Punktspiel kräftig rotiert. Nur noch Denis Milic blieb aus der Anfangsformation vom vergangenen Freitag übrig. Dafür stand Alexander Kopf bereits wieder im Kader, er war vor wenigen Tagen vom FC Schalke 04 zurückgekehrt zum FVI.

Franz Helmer (20.), Liam Omore (27.) und Denis Milic (29.) machten mit ihren drei Treffern binnen zehn Minuten schon vor der Pause alles klar. Gastgeber Aystetten war zwar über die gesamte Spielzeit bemüht, hatte auch die eine oder andere Möglichkeit, doch die Illertisser waren spielbestimmend. In der Schlussphase vergaben zunächst Leander Vochatzer (70.) und Emir Sejdovic per Freistoß (78.) gute Chancen für den Regionalligisten, Luka Petrovic machte in der 84. Minute mit dem Tor zum 4:0 den Deckel drauf. „Wir haben eine sehr konzentrierte Leistung bei schwierigen Platzverhältnissen geboten und unser Ziel, das Erreichen der zweiten Runde, geschafft. Einziges Manko war, dass wir mehr Tore hätten erzielen müssen“, sagte Bachthaler. Die zweite Runde findet am 20./21. August statt und wird am Donnerstag (18 Uhr) ausgelost. Das Prozedere wird vom Bayerischen Fußballverband live auf Youtube übertragen.

Das ist der Toto-Pokal-Wettbewerb in Bayern

Der Toto-Pokal-Wettbewerb wird in Bayern bereits seit 1998 ausgespielt. Dabei geht es nicht nur um Prestige und einen großen Pokal, sondern auch um einen Startplatz in der lukrativen 1. Hauptrunde des DFB-Pokal-Wettbewerbs – inklusive der garantierten Prämien in Höhe von rund 210.000 Euro aus den Vermarktungserlösen. Namensgeber des bayerischen Verbandspokals ist der langjährige BFV-Partner Lotto Bayern. Amtierender Titelträger ist der FC Ingolstadt 04. 2022 und 2023 hatte der FV Illertissen den Pokal zweimal in Serie gewonnen.