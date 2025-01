Die Ulmer Artistin Lea Toran Jenner ist „Sportstar des Jahres“

Die vergangenen Tage hat Lea Toran Jenner beim renommierten Zirkusfestival in Monte Carlo verbracht und sich dort mit ihren Auftritten bei der inoffiziellen Weltmeisterschaft der Artistinnen und Artisten einen Lebenstraum erfüllt. Doch auch eine andere Bühne war ihr scheinbar wichtig: Noch aus dem Hotelzimmer hatte die Ulmerin ihre Fans und Freunde über Social Media dazu aufgerufen, für sie bei der Wahl zum „Sportstar des Jahres“ unserer Redaktion abzustimmen. Mit Erfolg. Jenner entschied das Voting mit riesigem Vorsprung für sich. Insgesamt haben sich in den vergangenen Tagen 3.004 Menschen an der Abstimmung von Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung beteiligt, die Zirkusartistin bekam 2.761 - das sind beeindruckende 92 Prozent aller Stimmen.

Die 32-Jährige war überwältigt vom großen Zuspruch und der Nachricht vom Sportstar-Triumph: „Das freut mich total!“ Im Juni 2024 hatte sie sich nach dem Monatssieg auch noch den Titel bei der Weltmeisterschaft mit dem Cyr-Rad gesichert. Sie war damit eine von zwölf Nominierten. David Heckenberger, Torhüter beim Eishockey-Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm, war mit 99 Stimmen auf Rang zwei quasi „Best of the rest“. Die Plätze drei und vier gehen an den TSV Babenhausen: Leichtathlet Norbert Nieder bekam 60 Stimmen, dahinter folgt Rudolf Dreyer. Der 80-Jährige ist Ehrenmitglied des Vereins, hatte als aktiver Fußballer 810 Spiele für den Verein bestritten. Als Schiedsrichter ist Dreyer noch immer auf den Sportplätzen in der Region unterwegs, kommt auf über 1700 Spielleitungen.

Aron Ederle ist als Fünfter bester Monatssieger des TSV Buch

Auch der TSV Buch ist noch in den Top-5 vertreten: Für Fußballer Aron Ederle gab es noch 16 Stimmen. Die weiteren sieben Monatssiegerinnen und Monatssieger Julia Tannheimer, Alicia Staigmüller, Manuel Schrapp, die Fans des TSV Buch, Elias Ekemann, Finn Annabring und Antonia Back hatten mit dem Ausgang der Abstimmung nichts zu tun.