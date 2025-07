Die Stadt Vöhringen feiert am Wochenende: Das steht auf dem Programm

„Gemeinsam leben - gemeinsam feiern“ - dieses Motto hat Bürgermeister Michael Neher für die städtische Sause ausgegeben. Dass das Stadtfest erneut ein Höhepunkt im Jahresablauf der Stadt Vöhringen werden soll, ist dem Engagement der zahlreichen Vereine zu danken. Sie sorgen für die passende Musik und kümmern sich darum, dass die Gäste nicht hungern und dürsten müssen. Festgelände ist wie gewohnt die Wiese und Umgebung zwischen Josef-Cardijn-Haus und Pfarrkirche St. Michael.



Offizielle Eröffnung des Stadtfests ist am Freitag, 11. Juli, 17 Uhr, wenn der Bürgermeister seiner Aufgabe als Hausherr nachkommt. Dann wird er das erste Fass Festbier anstechen. Für die musikalische Begleitung ist die Attenhofer Pressband engagiert worden. Für die richtige Partystimmung am Abend steht Rockspitz, die wohl bekannteste Alpenrock-Partyband der Region, auf der Bühne. „Dann wird das Festzelt zur Partyzone“, verspricht Volker Drastik, Leiter des Kulturamtes. „Die Band ist bekannt für ihre energie-geladenen Live-Performances.“ Die gute Nachricht dabei: Die Stadt ist Gastgeber, es kostet keinen Eintritt.

Frühschoppen nach dem Zeltgottesdienst in Vöhringen

Blasmusik gibt am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Juli, den Ton an. Am Samstag spielen die Sommer-Tour-Band der Vöhringer Stadtkapelle um 17 Uhr auf der Freibühne und die Musikkapelle Illerberg-Thal um 20.30 Uhr im Festzelt . Auf dem Programm steht auch wieder wie in den Vorjahren ein Zeltgottesdienst. Dieser beginnt am Sonntag um 10 Uhr. Danach ist Frühschoppen angesagt, die Trachtenkapelle Illerzell wird den musikalischen Rahmen gestalten. . Zur Kaffee- und Kuchenzeit von 14.30 bis 15.30 gehört der Jugendkapelle WITA die Bühne. Zum Ausklang des Festes am Sonntagabend spielt die Musikkapelle Iller/Au. Kleine Farbtupfer zwischendurch sind die Cheerleadergruppen Crazy Cats und die Mini Cats des Sportclubs Vöhringen. Bei schönem Wetter finden einige Auftritte draußen auf der schattigen Freibühne statt.