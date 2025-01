Was den Unterrother Mischwald zum Vorzeigeobjekt macht

Der Gemeindewald in Unterroth ist wohl auf bestem Wege zu einem klimaangepassten Mischwald, so zeigt es die Jahresbilanz von Förster Bernd Karrer. Von der Kommune mit der Bewirtschaftung beauftragt, kann er auch von positiven Finanzen berichten. Rückblickend aufs Jahr 2024 sind etwa 17.900 Euro an Ausgaben zu verzeichnen sowie rund 28.700 Euro an Einnahmen. Dies teilte Karrer auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Der Jahresbetriebsplan 2025, den der Gemeinderat einstimmig genehmigte, beinhaltet kalkulierte Einnahmen von 42.750 Euro. An Kosten für Holzeinschlag, Kulturen und Sonstiges werden 27.950 Euro kalkuliert.

Regina Langhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mischwald Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unterroth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis