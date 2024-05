Illertissen

Nach 142 Jahren verliert Illertissen sein Forsthaus

Plus Die Immobiliengesellschaft Bayern will das Gebäude in Illertissen verkaufen. Forstrevier und Forstbetriebsgemeinschaft haben jetzt verschiedene Standorte.

Von Regina Langhans

Mit dem Abstoßen des Forsthauses an der Weiherstraße durch die Bayerische Immobiliengesellschaft ende eine Tradition in lllertissen, bedauert Revierförster Bernd Karrer. Damit falle auch das Zusammenarbeiten von Tür zu Tür mit der Forstbetriebsgemeinschaft Neu-Ulm (FBG) weg, ergänzt er. Ein gemeinsames Domizil ließ sich auf die Schnelle nicht finden. Wer also für seinen Wald Dienstleistungen der FBG in Anspruch nehmen will, findet sie im Gebäude an der Robert-Koch-Straße 2. Und wer sich beim Forstrevier Illertissen in Waldfragen kostenfrei beraten lassen möchte, muss in das frühere Walsergebäude Am Reichshof 6.

Mit dem anstehenden Verkauf verliert Illertissen nach 142 Jahren sein Forsthaus. Diese Entwicklung sei leider fast absehbar gewesen, sagt Karrer. Er kennt die Geschichte von Anfang an. Das erste Forstamtsgebäude befand sich an der Hauptstraße 14 anstelle der heutigen Rathausapotheke in Illertissen. Das repräsentative Haus wurde 1882 errichtet und nach dem Bau des heutigen Forsthauses 1967 an der Weiherstraße 6 im Jahr 1971 abgebrochen. Auch im neuen Domizil gab es wieder eine Dienstwohnung für die Forstamtsleitung.

