Die Vöhringer Pumptrack-Anlage steckt noch in der Pipeline

Wann die bereits vor drei Jahren beschlossene Pumptrack-Anlage in Vöhringen tatsächlich gebaut wird, steht weiterhin in den Sternen. Der nötige Zuschuss aus dem Leader-Programm, der die Hälfte der veranschlagten 470.000 Euro ausmachte, ist noch nicht in trockenen Tüchern. Weder eine Planung gibt es noch eine Beauftragung dafür, stattdessen die Ankündigung eines nochmaligen Workshops durch die Stadtjugendpflege im Sinne der „Bürgerbeteiligung“. Und zuletzt wurde im jüngsten Bau- und Verkehrsausschuss auch noch der geplante Standort beim Illertal-Gymnasium wieder in Zweifel gezogen.

