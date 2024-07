„Innen ist alles kaputt“: Bank äußert sich zur Geldautomaten-Sprengung

Drei heftige Schäden in sechs Wochen haben die Raiffeisenbank Schwaben-Mitte gebeutelt. Erst traf das Hochwasser am ersten Juniwochenende die Filiale in Babenhausen, in der Nacht auf den 7. Juni brachen Unbekannte den Geldautomaten im Gemeindehaus in Kirchhaslach auf und nun sprengten mutmaßlich vier Männer zwei Automaten in Vöhringen. „Der Schock ist schon sehr groß“, sagt Vorstand Matthias Kohl, der am Donnerstag gegen 7 Uhr morgens an der völlig verwüsteten Geschäftsstelle in der Ulmer Straße eintraf. Es ist das erste Mal, dass die Raiba Schwaben-Mitte ins Visier einer Sprenger-Bande gerät.

