Vöhringen/Illerieden

vor 16 Min.

"Unverantwortlich": Kajak-Fahrer trainieren trotz Hochwasser auf der Iller

Plus Trotz der angespannten Hochwasser-Lage im Landkreis Neu-Ulm trainieren Menschen mit dem Kajak auf der Iller. Eine Weißenhornerin ist empört.

Von Annemarie Rencken

Die Hilfsbereitschaft ist enorm: Unzählige Helferinnen und Helfer sind wegen des Hochwassers im Landkreis Neu-Ulm und den anderen betroffenen Gebieten seit Freitag pausenlos im Einsatz. Da mag es wie Hohn erscheinen, wenn Menschen ihr Leben in Gefahr bringen und sich den Wassermassen ohne Not aussetzen. So zumindest empfindet es eine Frau aus Weißenhorn, die sich an unsere Redaktion wandte, aber anonym bleiben möchte: Sie sei sonst nicht der Mensch, der kritisiert, jeder solle sein Leben leben, wie er oder sie es möchte, aber dieser Fall hätte sie "brutal aufgeregt".

Kajak-Fahrerinnen und -Fahrer trainieren trotz Hochwassers auf Iller

Ihr Sohn habe am Samstag auf der Illerbrücke zwischen Vöhringen und Illerrieden eine Gruppe von Kajak-Fahrerinnen und -Fahrern gesehen, die trotz des Hochwassers in ihren Booten auf dem Fluss trainierten. "Er war fassungslos. Ich auch", schreibt die 73-Jährige in einer Nachricht an unsere Redaktion. In dem Video, das sie mitsendet, sieht man, dass die Iller sich zu diesem Zeitpunkt bereits in einen reißenden Fluss verwandelt hat, ab und zu treibt ein größerer Ast durch das Wasser.

