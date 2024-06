Danke an alle, die während der Hochwasserkatastrophe helfen!

Plus In Neu-Ulm wird es kein Jahrhunderthochwasser, doch auf dem Land sieht es schlimm aus. Zum Glück gibt es viele, die helfen. Bitte haltet durch!

Es waren viele aufregende Stunden, und nun ist es Zeit, für uns Berichterstatter und Berichterstatterinnen mal kurz durchzuschnaufen - wobei: Ein bisschen schlechtes Gewissen ist da schon dabei, denn während wir mal eben pausieren, weil die wichtigsten Nachrichten nun veröffentlicht sind, können das all die Helferinnen und Helfer nicht. Die Hochwasserkatastrophe, die den Landkreis Neu-Ulm und das Unterallgäu überraschend hart getroffen hat, ist noch lägst nicht vorbei. Während Ulm und Neu-Ulm noch verhältnismäßig glimpflich davongekommen sind und das befürchtete Jahrhunderthochwasser dann doch nicht Iller und Donau hinabgeschwappt ist, sieht es in den Orten an Günz, Roth und Osterbach ganz anders aus. Teile von Babenhausen mussten evakuiert werden, den Markt hat so hart getroffen wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Ungezählte Helferinnen und Helfer retten, was zu retten ist

Da müssen alle zusammenhelfen - und sie tun es auch! Ungezählte Helferinnen und Helfer kümmern sich um ihre Mitmenschen, versuchen zu retten, was zu retten ist. Nach allem, was wir bisher wissen, ist bisher kein Mensch zu Schaden gekommen - das ist einerseits großem Glück zuzuschreiben, andererseits dem professionellen Einsatz der Hilfskräfte. Und die sind im Raum Babenhausen ganz besonders gefordert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen