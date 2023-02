Vöhringen

vor 33 Min.

Fast 80, aber immer noch fit: Seit Jahrzehnten ist sie Vöhringens Vorturnerin

Plus Hedwig Arends wollte schon als Kind Turnlehrerin werden. Mit fast 80 Jahren steht sie in Vöhringen noch jede Woche in der Turnhalle - und denkt nicht ans Aufhören.

Von Roland Furthmair Artikel anhören Shape

Ehrenamtliche sind für die Vereine in der Region unverzichtbar. Etwas ganz Besonderes sind dabei die Menschen, die sich schon jahrzehntelang unentgeltlich in Vereinen oder Einrichtungen engagieren. Der SC Vöhringen hat so eine besondere Frau in seinen Reihen: Hedwig "Hedi" Arends. Sie ist seit ihrer Kindheit in Vöhringen sportlich aktiv und gibt als zertifizierte Übungsleiterin immer mittwochs im SCV Karl-Eychmüller-Sportpark eine fachlich abgestimmte Qigong-Stunde. In wenigen Wochen feiert Arends ihren 80. Geburtstag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

